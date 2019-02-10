وزارة الزراعة تحظر استيراد الدواجن

2019/02/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة الزراعة، حظر استيراد الدواجن والطيور بانواعها

الحية والمجمدة والبيض والمنتجات الاخرى من الهند.

وقالت الوزارة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة منه، انه

"استناداً الى كتاب وزارة الزراعة و كتاب الأمانة العامة لمجلس

الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد 35845 في 2 / 11

/ 2017 ومرفقه قرار مجلس الوزراء المرقم ( 345 ) لسنه 2017 ، نبين

انه بالنظر لاعلان الهند على الموقع الرسمي لمنطقة الصحة الحيوانية

العالمية (OLE) عن تسجيل حالات اصابة بمرض انفلاونزا الطيور عالي

الضرورة (H5NI) تم ادراج الهند ضمن قائمة الدول المحضورة استيرادا

للدواجن والطيور بانواعها الحية و المجمدة والبيض بنوعيه ( المائدة

والتفقيس ).

واضافت ان الحظر يشمل ايضا استيراد طيور الزينة والجارحة وريش

الطيور واية منتجات اخرى تدخل في تركيباتها الدواجن ومنتجاتها من

الهند.

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