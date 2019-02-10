بالصور ..الحشد يغلق ثلاث مقرات وهمية وتعتقل مزور برتبة لواء ركن

2019/02/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمرار للحملة الوطنية لأغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحلي الصفة اغلقت مديرية امن الحشد الشعبي اليوم ثلاث مقرات وهمية واعتقلت عدد من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن .

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان حصلت " الغدير " على نسخة منه ان امن الحشد داهم استنادا لأوامر قضائية مقر ما يسمى بائتلاف صقور دولة العراق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة . واشار البيان الى ان القوة المداهمة وجدت اوراق مزورة باسم الحشد الشعبي فضلا عن سجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد ، مضيفا ان المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضة الشعبانية في منطقه باب الشرجي بقيادة علي الصكري ينتحل صفه الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة .واضاف الى ان المكان الثالث عبارة في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية . ويوكد أمن الحشد الشعبي مجددا استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص مؤكدة انها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة العراقية ودعت المديرية في وقت سابق المواطنين الى الابلاغ عن نشاط مشبوه لاشخاص او مقرات تنتحل هذه الصفة .

انتهى

ع.س

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