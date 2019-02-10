2019/02/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _BXX8mV2Csc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة تطوعية في الناصرية جمعت مبلغ 50 مليون دينار في غضون ساعات لانقاذ مريض-تقرير هاني الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة تطوعية في الناصرية جمعت مبلغ 50 مليون دينار في غضون ساعات لانقاذ مريض-تقرير هاني الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).