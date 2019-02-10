البورصة العراقية تعاود المكاسب رغم انكماش التداولات

2019/02/10 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، باللون الأخضر، ليعود للمكاسب مجددا بعد 3 تراجعات متتالية.





واختتم المؤشر الرئيسي للبورصة العراقية التعاملات بمكاسب نسبتها 0.23%، رابحا 1.12 نقطة، رفعته لمستوى 491.40 نقطة.





وهبطت التداولات؛ وسط انخفاض السيولة إلى 187.51 مليون دينار مقارنة بـ 238.56 مليون دينار في الجلسة الماضية، نتيجة تراجع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 408.73 مليون سهم مقارنة بـ 483.96 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.





ودعم المؤشر مكاسب 8 أسهم، أبرزها فندق بابل بنسبة 8.2%، والمصرف الإسلامي بنحو 5.9%.





وفي المقابل، تراجعت 6 أسهم جاء في مقدمتها الموصل لمدن الألعاب بنسبة 4%.





واستحوذ مصرف بغداد على تداولات السوق العراقي بسيولة قيمتها 75.75 مليون دينار، وبكميات 280.38 مليون سهم.





وأنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.4% مقارنة بتعاملات الأسبوع السابق.





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