مجلس واسط: 100 مليار دينار مخصصاتنا بـ2019 وستصرف لإكمال المدارس

2019/02/10 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أعلن مجلس محافظة واسط، الأحد، عن تخصيص 100 مليار دينار للمحافظة بموازنة 2019، مبينا انه سيتم رصدها لإكمال المدارس المتوقفة.وقال عضو المجلس صاحب الجليباوي لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة خصصت بموازنة 2019 لمحافظة واسط 100 مليار دينار فقط”.وأضاف أن “هذه التخصيصات ظلمت المحافظة بشكل كبير ولا تسد إكمال 25% من […]

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