2019/02/10 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مراسلة الغد بأن قوات الجيش السوري استهدفت قافلة للفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين بريف حلب.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على رتل عسكري تركي في عفرين أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح، وسط اشتباكات عنيفة تجري بين الأكراد والفصائل المدعومة من تركيا في عفرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يستهدف فصائل مسلحة بين مدينتي أعزاز وعفرين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يستهدف فصائل مسلحة بين مدينتي أعزاز وعفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).