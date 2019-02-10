بولونيا يكتفي بالتعادل مع ضيفه جنوى

2019/02/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل لأصحاب الأرض ماتيا دسترو (17) وللضيوف الدنماركي لوكاس ليراغير (33).ورفع بولونيا رصيده الى 18 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الاهداف عن امبولي الثامن عشر، بينما يحتل جنوى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

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