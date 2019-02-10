الحشد الشعبي يغلق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفته في بغداد

2019/02/10 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاكدت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، استمرارها في غلق المقرات الوهمية التي تنتحل صفة انتمائها للحشد الشعبي في وسط بغداد، مشيرة الى ان امن الحشد تمكن من اعتقال قيادي ينتحل صفة لواء ركن فضلا عن اغلاق ثلاث مقرات.وقال بيان لاعلام الحشد الشعبي، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، انه "استمرارا للحملة الوطنية لاغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحلي الصفة اغلقت مديرية امن الحشد اليوم ثلاثة مقرات وهمية واعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن".واضافت، ان "قوة امن الحشد الشعبي واستنادا لاوامر قضائية داهمت مقر ما يسمى بائتلاف صقور دولة العراق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت اوراق مزورة وسجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد"، مشيرةً الى ان "المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضة الشعبانية في منطقه الباب الشرقي بقيادة (علي الصكري) ينتحل صفه الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة".وأوضحت المديرية، أن "المكان الثالث في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية".وتابعت، أن "أمن الحشد الشعبي يؤكد مجددا استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص"، مشددة على "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة، وندعو المواطنين الى الابلاغ عن نشاط مشبوه لاشخاص او مقرات تنتحل هذه الصفة".

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