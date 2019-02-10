2019/02/10 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مديرية امن الحشد يدعو المواطنين للابلاغ عن اي مقرات مشبوها تنتحل صفة الحشد

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن إغلاق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد في العاصمة بغداد .

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "استمرارا للحملة الوطنية لاغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من "منتحلي الصفة" اغلقت مديرية امن الحشد اليوم ثلاثة مقرات وهمية واعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن".

واضاف البيان، ان "قوة امن الحشد الشعبي واستنادا لأوامر قضائية داهمت مقر ما يسمى بـ "ائتلاف صقور دولة العراق" في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت اوراق مزورة وسجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد"، مشيرا الى ان "المقر الثاني يحمل اسم "الانتفاضة الشعبانية" في منطقة الباب الشرقي بقيادة (علي الصكري) والذي ينتحل صفة الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة".

وتايع البيان، ان "المكان الثالث في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية".

واردف البيان، ان "أمن الحشد الشعبي يؤكد مجددا استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص"، مشددا على "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة".

ودعت المديرية في بيانها "المواطنين الى الابلاغ عن اي نشاط مشبوه لأشخاص او مقرات تنتحل هذه الصفة".

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