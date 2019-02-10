تحرير طفلة مختطفة والقبض على خاطفها في كربلاء

2019/02/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

تمكنت

مفارز شرطة النجدة والدوريات في كربلاء من تحرير طفلة مختطفة والقاء القبض على خاطفها،

فيما ألقت القبض أيضا على احد السراق متلبسا بالجرم المشهود.

وذكرت

وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فصيل طوارئ

شرطة النجدة والدوريات وأثناء استنجاد احد المواطنين حول خطف ابنته التي تبلغ من العمر

10 سنوات من قبل احد المتهمين يقود دراجة نارية، تمكن على الفور من خلال حملة بحث وتحري

من تحرير الطفلة والقبض على الخاطف.

وأضافت

المديرية أنه وفي ذات السياق تمكنت إحدى دوريات شرطة النجدة من إلقاء القبض على سارق

متلبس بالجرم المشهود، مشيرة إلى أن المتهمين أحيلا إلى الجهات ذات العلاقة لغرض إكمال

الإجراءات القانونية بحقهما.

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