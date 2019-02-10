انخفاض أسعار الدولار في بورصات العراق

سجلت
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى،
الأحد، إنخفاضا طفيفا بالمقرانة مع أسعارها ليوم أمس السبت، وعلى النحو التالي:-
بورصة
الكفاح في بغداد
120.000
صيرفات
بغداد الاخرى
119.500
120.500
بورصة
البصرة
120.100
بورصة
أربيل
119.950
بورصة
الموصل
120.100
أسعار
الدولار مقابل العملات الاخرى
التومان
الإيراني
1195
/100 $
الليرة
التركية
525
/100$
سعر
اليورو مقابل الدينار العراقي
1,353
$
سعر
برميل نفط خام برنت
62.09
$
سعر
مثقال الذهب عيار 21 بالدينار العراقي
220.500
سعر
اونصة الذهب عالميا
1,314
$
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