2019/02/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

سجلت

أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى،

الأحد، إنخفاضا طفيفا بالمقرانة مع أسعارها ليوم أمس السبت، وعلى النحو التالي:-

بورصة

الكفاح في بغداد

120.000

صيرفات

بغداد الاخرى

119.500

120.500

بورصة

البصرة

120.100

بورصة

أربيل

119.950

بورصة

الموصل

120.100

أسعار

الدولار مقابل العملات الاخرى

التومان

الإيراني

1195

/100 $

الليرة

التركية

525

/100$

سعر

اليورو مقابل الدينار العراقي

1,353

$

سعر

برميل نفط خام برنت

62.09

$

سعر

مثقال الذهب عيار 21 بالدينار العراقي

220.500

سعر

اونصة الذهب عالميا

1,314

$

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

33

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الدولار في بورصات العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار الدولار في بورصات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).