الموارد المائية: حالة التلوث في مياه نهر دجلة ستتلاشى تدريجياً

2019/02/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير الموارد المائية جمال العادلي، اليوم الاحد، ان حالة التلوث في مياه نهر دجلة

وديالى ستتلاشى تدريجيا .

وذكر

بيان صدر عن وزارة الموارد المائية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“العادلي التقى عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة بغداد لمناقشة موضوع تلوث

مياه نهر دجلة في قضاء المدائن نتيجة الموجة المائية المطلقة في نهر ديالى لدفع مياه

الصرف الصحي المتراكمة في مقطع النهر عند مصب محطة الرستمية”.

واضاف

ان “العادلي اكد اتخاذ الاجراءات المطلوبة”، عادا “حالة التلوث في مياه

دجلة وديالى قرب المدائن بالوقتية في ضوء زيادة الاطلاقات المائية من سد حمرين وسدة

سامراء”.

وتابع

أن “الوضع في تحسن كبير وحالة التلوث ستتلاشى تدريجيا “.

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