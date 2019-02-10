نفط الوسط يتوج ببطولة الشباب لكرة الصالات بعد فوزه بالمباراة النهائية

2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج شباب نادي نفط الوسط ببطولة دوري الشباب لكرة الصالات، والتي جرت منافساتها في محافظة كربلاء المقدسة، بعد أن شهدت مشاركة 11 فريقا من جميع

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