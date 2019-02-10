الجوية يواصل تحضيراته لمواجهة باختاكور بدوري ابطال آسيا

2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فريق القوة الجوية تحضيراته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعدما خاض الحصة التدريبية الثانية له مساء اليوم الأحد تحضيراً لمباراة باختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء.

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