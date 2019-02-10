صلاح يحتفل بطريقة غريبة بعد تسجيله الهدف امام بورنموث

2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل الدولي المصري صلاح آخر هدف في اللقاء، الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.وعقب تسجيله الهدف الثالث، وقف صلاح أمام جماهير ليفربول، ثم ضم يديه إلى صدره، وهي الطريقة نفسها التي يحتفل بها زميله، شيردان شاكيريوأعجب أنصار ليفربول بالطريقة الجديدة التي احتفل بها صلاح، حيث قال أحدهم: "صلاح قلد شاكيري في طريقة الاحتفال، أحببتوذكر آخر، على تويتر: "أعجبتني محاولة صلاح للاحتفال على طريقة شاكيري".

وآخر مباراة سجل بها صلاح في الدوري كانت أمام كريستال بالاس، في 19 يناير الماضي.ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 17، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين متفوقا بهدفين على بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 65، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يخوض الأحد مباراة قمة المرحلة أمام تشلسي.

انتهى ع.س

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