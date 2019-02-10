2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رجل الدين الإيراني البارز وعضو لجنة الرئاسة في مجلس الخبراء أحمد خاتمي، الاحد، أن بلاده تمتلك معادلة صناعة القنبلة النووية، لكنها لا تنوي إنتاجها.

وأضاف خاتمي في تصريح صحفي له اليوم 10 شباط 2019 أن إيران لا ترغب في استخدام أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن امتلاك طاقة نووية أمر حيوي بالنسبة لها، حسب مانقلته وكالة أنباء إرنا الايرانية.

وشدد العضو البارز في مجلس خبراء القيادة خلال خطبة الجمعة في طهران قائلا: "في حال أي اعتداء ضد إيران فإن صواريخنا ستنزل كالصاعقة على رؤوس المعتدين".

واعتبر خاتمي أن قدرة إيران الصاروخية أمر هام، قائلا "لأننا نعيش في عالم فيه القوى الكبرى وحلفاؤها مثل الذئاب لا تعرف سوى النهب والانتهاكات..



رأينا أن "القدرة النووية والصاروخية لإيران هي التي تردع هؤلاء الذئاب في أماكنهم"، على حد تعبيره.

وخلص إلى القول إن الخبث الأميركي يسعى لانتزاع فتيل القدرة النووية الإيرانية، مضيفا "الاتفاق النووي انتهى، وما يحافظ على البلاد في هذه الظروف الراهنة هي القدرة الصاروخية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن امتلاكها لمعادلة صنع قنبلة نووية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن عن امتلاكها لمعادلة صنع قنبلة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).