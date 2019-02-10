العتبة الحسينية تعتزم انشاء ثلاث مشاريع كبيرة في محافظة النجف (صور)

2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الاحد، عن عزمه اقامة ثلاث مشاريع كبيرة في محافظة النجف الاشرف.وقال رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية، المهندس منتظر جبار الموسوي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان المشاريع المزمع اقامتها على ارض القطعة (48 دونم) في محافظة النجف الاشرف".

وهي كالاتي:

مجمع مدارس نموذجية

يقام مجمع سيد الاوصياء التربوي على ارض مساحتها (40,000م2) ويتكون من اربعة مدارس (ابتدائية للبنين – ابتدائية للبنات – ثانوية للبنين – ثانوية للبنات) مع ادارة مركزية وروضة وحضانة مع مختبرات الحاسوب والصوت وقاعة متعددة الاغراض ومصلى بالاضافة الى كافتريا وحسب المعايير العالمية ومتطلبات وزارة التربية العراقية حيث تتكون المدارس من (3) طوابق والروضة والحضانة (2) طابق حيث يساهم المجمع بأعداد اجيال مستقبلية وفق الاسس التربوية التعليمية الصحيحة.

مستشفى معالجة الاورام السرطانية وامراض الدمتم تخصيص ارض مساحتها (50,000م2) لانشاء المشروع وبمساحة بنائية مقدارها (30,000 م2) ويحتوي المشروع على برج مكون من (10) طوابق تشمل العديد من الفضاءات العلاجية والمختبرات ويتسع ل (200) سرير وكما يجهز المشروع بأجهزة تشخيصية وعلاجية متطورة ومن مناشئ عالمية حيث يقدم الخدمات الطبية للمنطقة ويتكون المشروع من الاقسام التالية:-• اقسام الاشعة التشخيصية.• صيدلية متخصصة.• قسم علاج كيمياوي.• قسم علاج اشعاي.• قسم المعجل الخطي (Cyclotron).• طوارئ.• مختبرات.

مركز التوحد والشلل الدماغييقع المشروع على ارض مساحتها (20,000م2) ويتكون من اربعة طوابق مختصة في علاج ورعاية مرضى التوحد والاعاقة الدماغية حيث تحوي على جميع الفقرات العلاجية المهمة كـ(غرف العلاج الفيزيائي والحركي والتنفس والتأهيل المهني....



وغيرها) وكذلك يحوي المشروع على مدينة مصغرة تضم جميع فعاليات ووظائف الحياة لمساعدة الاطفال للتغلب على المرض والانخراط في المجتمع بشكل طبيعي.

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