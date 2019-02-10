العلوي : محاولات الإطاحة بوزراء عبد المهدي ستبدأ قريبا

2019/02/10 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، الأحد، ان محاولات الإطاحة بالوزراء ستبدأ خلال الفترة المقبلة لتعطيل وتعويق حكومة عبد المهدي، عازيا الأمر الى عدم تبنية من كتله معينة.وقال عبد المهدي لـ/ المعلومة /، إن “صراعات الكتل السياسية داخل مجلس النواب ستبرز للساحة بشكل علني خلال الفصل التشريعي المقبل”.وأضاف ان “المحاولات […]

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