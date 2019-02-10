بالصور : الرجل الذيب

2019/02/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…على الرغم من اعتقاد الجميع بأن تحول الإنسان إلى ذئب خرافات ومن وحي أساطير إلا أن حالة المستذئبين تحققت بالفعل بظهور أول حالة لها في الهند ولكن هذا المستذئب مستأنث .

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية فقد عانى طفل في الهند من “متلازمة الذئب ” النادرة وهو في الـ13 من عمره حيث غطى الشعر وجهه وزراعيه بكثافة في مشهد مخيف .وعلى الرغم من حالته، يعيش الطفل المدعو “باتيدار” حياة سعيدة ويحلم في أن يكون في أحد الأيام ضابط شرطة مستندًا على دعم والديه .كما يحلم “باتيدار” بظهور علاج عله في المستقبل ، ويحظى بدعم والديه ، ولديه عائلة مكونة من 14 فرد بما فيهم الأخوات والأجداد ، يقدرون حالته .

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