خاص| أبرزها التواجد الأميركي .. اجتماع الفتح-سائرون يبحث غداً ستة ملفات

2019/02/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

يعقد تحالفا الفتح وسائرون، غدا الاثنين، اجتماعا لبحث ستة ملفات أبرزها تسمية اللجان الرئيسية والفرعية والاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم عبد الحسن في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن من المقرر "عقد اجتماع بين سائرون والفتح يوم غد الاثنين للاتفاق على تسمية اللجان الرئيسية والفرعية التي ستأخذ على عاتقها دراسة مواضيع المناصب سواء أكانت الوزاراء أو المحافظين".

وأضاف عبد الحسن، أن "الاجتماع سيشهد بحث اللجان البرلمانية والدرجات الخاصة والاتفاقية الأمنية وإدارة الدولة وتقديم الخدمات".

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