المحور الوطني يعلن دعمه للحلبوسي وينفي شائعات تحاول ارباك صفوفه

2019/02/10 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف المحور الوطني، الأحد، بيانا اعلن من خلاله دعمه لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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