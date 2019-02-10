نائب: الاتفاق على مرشحي الوزارات الامنية قد يكون في 2020

2019/02/10 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار محمد الخالدي، الاحد، وجود خلافات متجذرة على مرشحي الوزارات الامنية في حكومة عادل عبدالمهدي، فيما اشار الى ان الاتفاق عليهما قد يكون في 2020.

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