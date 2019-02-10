2019/02/10 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6osX_sHtMmc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الطباطبائي : خيرات الثورة الاسلامية شملت جميع بلدان المقاومة والاسلام) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الطباطبائي : خيرات الثورة الاسلامية شملت جميع بلدان المقاومة والاسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).