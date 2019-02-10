الخطوط الجوية توضح بخصوص مسافرين علقوا في مطار أربيل

2019/02/10 | 19:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أكدت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاحد، استمرار حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الوطنية في محافظة البصرة.

وقال المهندس مؤيد ناصر العبودي المكلف بمتابعة تلك الحملات وبتوجيه من قبل مدير عام شركة توزيع

بغداد اليوم _ بغداد

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعاً مصوراً يظهر أكبر قطعة من نبات الكمأ "الچمة" عثر عليها في محافظة البصرة، جنوب البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو رجلاً في سوق قصاء الزبير بمحافظة البصرة، وهو يحمل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مؤسسة "ام البنين" لمساعدة الفقراء والمرضى، اليوم الاحد، ارتفاع حجم التبرعات لأسرة عراقية محتجزة في الهند إلى 72 مليون دينار عراقي.

وقال مسؤول المؤسسة زيد ماضي العميري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ا

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