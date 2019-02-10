توتنهام يتجاوز ليستر ويظل في صراع المنافسة على اللقب

2019/02/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مانشستر يونايتد للمرة العاشرة في 11 مباراة مع المدرب المؤقت أولي جونار سولشار بانتصاره 3-صفر على فولهام، السبت، ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح بول بوجبا التسجيل ليونايتد بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 14 إذ استلم تمريرة أنطوني مارسيال من الناحية اليسرى وسدد بقوة في مرمى سيرجيو ريكو.

وضاعف مارسيال الفارق بعد ذلك بتسع دقائق عندما راوغ دينيس أودوي وركض في اتجاه المرمى ليهز شباك ريكو.

وتفوق الثنائي الفرنسي على زميلهما روميلو لوكاكو، لكن المهاجم البلجيكي ساهم في صنع ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث عندما مرر الكرة إلى خوان ماتا الذي أسقطه ماكسيم لومارشان.

ونفذ بوجبا الركلة بنجاح ليضع النتيجة بعيدا عن متناول فولهام ثم استبدله سولشار للحفاظ عليه من أجل جدول المباريات المزدحم الصعب في الأسابيع المقبلة.

ويلعب يونايتد هذا الشهر ضد كل من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وتشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ويستضيف غريمه ليفربول في الدوري.

وتقدم يونايتد إلى المركز الرابع أمام تشيلسي الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا الأحد.

وبقي فولهام في منطقة الهبوط في المركز 19 ويملك جدولا صعبا أيضا.

ولم يفز فولهام على ملعبه هذا الموسم ويستضيف كل من تشيلسي وليفربول وسيتي في المباريات الثلاث المقبلة على أرضه.

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