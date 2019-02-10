معارك طاحنة في المعركة الأخيرة ومساع لتأمين المدنيين قرب باغوز

2019/02/10 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد بالي انه خلال الاسبوعين الماضيين تم نقل نحو 20 الف مدني الى مناطق آمنة عبر ممرات انسانية ولم يتبق في مناطق سيطرة داعش سوى نحو 1500 مدني وهم عوائل عناصر التنظيم.

لكن المسؤول العسكري أكد وجود مساع لتجنيب المدنيين أي ضرر.

واشار بالي الى أن هذه المعركة ستكون نهاية داعش رسميا لكن التنظيم لن ينتهي بل ينبغي بدء مرحلة جديدة لمحاربة خلايا التنظيم النائمة وبدء مواجهة فكرية مع ايديولوجيته المتطرفة.

وقال مراسل كوردستان 24 ان "التحالف الكوردي العربي يتقدم صوب مناطق داعش عبر محورين بدعم جوي من التحالف الدولي، مشيرا الى أن القوات تقصف بالمدافع المواقع المتقدمة للتنظيم".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا يوم امس السبت بشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم داعش في ريف دير الزور قرب الحدود العراقية.

ولم يتبق سوى عدة كيلومترات بيد التنظيم بحسب ما أفاد بالي.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية على أغلب أرجاء شمال سوريا وشرقها بمساعدة الولايات المتحدة.



وكانت تقاتل فلول تنظيم داعش قرب الحدود العراقية منذ شهور.

أجرى اللقاء أكرم صالح

تحرير سوار أحمد

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