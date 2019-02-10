وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تطلق حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة

2019/02/10 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 10 شباط، 2019، عن إطلاق حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة وتسليمها لوزارة البيشمركة عن طريق لجنة خاصة.وبحسب وثيقة صادرة اليوم عن الوزارة وموقعة من قبل الوزير كريم سنجاري، فإن الوزارة ستباشر بمصادرة "جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غير المرخصة داخل مراكز المحافظات والأقضية والنواحي من خلال تسليمها طواعية أو مصادرتها عنوة".وأضافت أن "مراكز الشرطة والآسايش ستتولى جمع الأسلحة، ومن ثم سيتم تسليمها لوزارة البيشمركة عبر لجنة خاصة وفقاً للقانون".ودعت الوزارة في الوثيقة الأشخاص الذي يحملون مسدسات وأسلحة "الكلاشينكوف" غير المرخصة إلى "مراجعة مراكز جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للحصول على رخصة".وتخطط الوزارة لإكمال حملة مصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غير المرخصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ترجمة: شونم عبدالله

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