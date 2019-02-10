2019/02/10 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم الباحث في الشأن العراقي غيث التميمي، إنه من الاجدر على “مديرية أمن الحشد الشعبي” تطبيق سلطتها ضد عص(ابات الم(وت والخط(ف التي تجوب الشوارع، وليس ضد من يتقاطع مع المحور الولائي لابو مهدي المهندس المرتبط بالحرس الثوري الايراني، على حد تعبيره.حيث قال التميمي في مقالة كتبها في وقت سابق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاوف كبيرة من ان يتحول الحشد الشعبي الى منظومه ايرانية بحت (اسرار وخفايا جديدة) يجب ان تقراها صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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