2019/02/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو- ديالى دفعت غزارة الأمطار وبمعدلات عالية العشرات من مزارعي ناحية مندلي في محافظة ديالى الى احياء الزراعة “الديمية” والاستفادة من الاف الدونمات في زراعة محصولي الحنطة والشعير.ويقصد بالزراعة الديمية ، هو نظام زراعي قديم جدا يعتمد على الامطار كمصدر وحيد لسقي المزروعات خاصة محصولي الحنطة والشعير.طاهر خزعل، وهو أحد مزارعي قرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتعاش الزراعة “الديمية” في اكبر ناحية حدودية مع إيران كركوك ناو.

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