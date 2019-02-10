الجيل الجديد : البرلمان سيشّرع قانون إخراج القوات الأجنبية خلال الجلسات القادمة

2019/02/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأحد، شروع مجلس النواب بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال الجلسات القادمة.وقالت رجب في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “إخراج القوات الأمريكية من البلاد أمر تم حسمه بين الكتل الوطنية “.وأضافت, أن “تحالف الإصلاح والإعمار سيعقد جلسة خاصة خلال […]

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