الديمقراطي يكشف عن موعد رفع الادخار في رواتب الموظفين‎

2019/02/10 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحدثت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الاحد، عن الغاء الادخار في رواتب الموظفين، وفيما حدد عضو في الكتلة عن موعد الالغاء، موضحا ان هناك عراقيل امام تعديل الرواتب.

وقال عضو برلمان كوردستان عن الديمقراطي، سعيد مصطفى، انه مع ارسال الحكومة العراقية مبلغ 522 مليار دينار الى الاقليم، لن يبق لحكومة الاقليم ووزارة المالية للاستمرار في تطبيق نظام ادخار الرواتب.





واضاف انه اذا تم التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة فان الادخار سوف يلغى في شهر نيسان المقبل، مبينا انه اذا تاخر تشكيل الحكومة فان توزيع الرواتب سيبقى كما هو عليه الان.

وبشأن ربط المصادقة على مشروع قانون الاصلاح التقاعدي بمسألة الغاء الادخاء، اوضح انه على الرغم من جميع الكتل في البرلمان مع اقرار مشروع قانون الاصلاح التقاعدي والرواتب والمخصصات، الا ان ذلك المشروع ليس له اية علاقة بالغاء الادخار وليس عائقا امام اصلاح رواتب الموظفين.

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