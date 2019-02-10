توقعات بهطول أمطار على فترات غدا الاثنين

2019/02/10 | 19:47

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بغداد – عراق برس- 10 شباط / فبراير: كشف المتنبئ الجوي نائل العلي ، على صفحة التواصل الاجتماعي ان” تأثير منخفض جوي يبقى ضعيفاً خلال يوم غد الإثنين والتوقعات هي تتجدد فرص هطول الأمطار على فترات قصيرة على {المناطق الوسطى والشمالية والمناطق الجنوبية الشرقية} خلال يوم غد الاثنين”.

واردف العلي ، ان” الامطار تمتاز بشمولية محدودة لمناطق متفرقة، ترافقها عواصف رعدية وزخات غزيرة تنتهي صباح الثلاثاء بشكل نهائي وستكون ألاجواء باردة إلى بارده جدا في المنطقة الشمالية والغربية اما درجات الحرارة العظمى خلال يوم غد الإثنين في المنطقة الوسطى فتتراوح من 15 – 18مْ وفي المنطقة الشمالية من 9 – 14مْ وفي المنطقة الجنوبية من 18 – 19مْ وأخيرا في المنطقة الغربية تتراوح من 13 – 14مْ اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال فجر الغد ستكون المنطقة الشمالية صفر – 4مْ، وفي المنطقة الوسطى 5 – 8مْ، والمنطقة الجنوبية من 9- 10مْ واخيراً المنطقة الغربية من 1 – 3مْ”” .



انتهى اح

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