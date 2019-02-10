مركز الاعلام الرقمي يحذر من تغريدة مزيفة للرزاز على تويتر

2019/02/10 | 19:47

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‏بغداد – عراق برس- 10 شباط ، فبراير: حذر مركز الاعلام الرقمي ، الاحد ، من تغريدة مزيفة للرزاز على موقع تويتر “.





وتابع المركز ، ان ” تغريدة مزيفة لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز بخصوص الاتفاق مع العراق انتشرت على تويتر وهي عارية عن الصحة “، مضيفا ” ويمكن مراجعة الحساب الرسمي للسيد الرزاز للتأكد من عدم وجود التغريدة .انتهى اح ‏⁦‪twitter.com/OmarRazzaz‬⁩

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