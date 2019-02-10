2019/02/10 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية هد(دت اليوم عشيرة خفاجة في البصرة، ، بإغلاق المنافذ الحدودية بشكل كامل مع دول الجوار، إذا لم تستجب السلطات لمطلبها بالافراج عن زعيم فصائل “أبي الفضل العباس” أوس الخفاجي فورا ، الذي اعتقله الحشد الشعبي يوم الخميس الماضي.حيث كشف الشيخ عادل الخفاجي، في كلمة له أمام عدد من المحتجين “من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام عشيرة أوس الخفاجي توجه تهدي(دات جديدة للحكومة العراقية وقيادات الحشد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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