2019/02/10 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اظهر مقطع فيديو, الاحد, شجارا كبيرا داخل وزارة الموارد المائية, ظهر فيه النائب عن ائتلاف الوطنية زياد الجنابي بصحبة النائب كاظم الشمري, وهو يهدد باستجواب وزير الموارد المائية جمال العادلي.واتصل “ناس” بالنائب كاظم الشمري اليوم (10 شباط 2019), للاستفسار عن تفاصيل هذا الشجار, وكشف الشمري انه “ذهب بصحبة النائب زياد الجنابي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: شجار كبير ونائب يهدد.. هذا ماحصل بين حماية وزارة الموارد وبرلمانيين!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: شجار كبير ونائب يهدد.. هذا ماحصل بين حماية وزارة الموارد وبرلمانيين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).