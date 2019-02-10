راموس يتفوق على 6 مهاجمين كبار في أوروبا

2019/02/10 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روودلو - أربيلتفوق المدافع الاسباني سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الاسباني على نفسه بعدما سجل هدفا من جديد في ديربي العاصمة الاسبانية التي أقيمت مساء يوم أمس السبت.وأحرز راموس الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة التي انتهت بتفوق الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وهذا الهدف هو الثامن لراموس من علامة الجزاء مع ريال مدريد هذا الموسم، وهو الهدف الحادي عشر له بشكل عام خلال الموسم الجاري مع الفريق الملكي.ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 112 مليون يورو، تولى راموس مهمة تسديد ركلات الجزاء التي يحصل عليها ريال مدريد.على صعيد آخر واصل راموس تفوقه على العديد من مهاجمي الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، حيث تفوق صاحب الـ11 هدفًا على هؤلاء النجوم:الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس 10 أهداف.البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد 9 أهداف.الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد 9 أهداف.الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس 9 أهداف.البرازيلي كوتينيو لاعب برشلونة 8 أهداف.

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