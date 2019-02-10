النزاهة تعلن ضبط تلاعب وتزوير في ملكية عقار

2019/02/10 | 20:01

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة، الاحد، تمكنها من ضبط عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ في تحويل م...

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