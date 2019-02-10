نقيب الصحفيين فرع كربلاء يحاضر في معهد الامام الحسين عن الاعلام واخلاقيات العمل الصحفي

2019/02/10 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام معهد الإمام الحسين (عليه السلام) للتدريب الإعلامي والفني في العتبة الحسينية المقدسة وعلى قاعة سيد الشهداء (عليه السلام) في كربلاء ورشة عمل حول الخبر الصحفي وأخلاقيات العمل الصحفي قدمها رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء، مدير اعلام محافظة كربلاء الصحفي توفيق الحبالي.أكد توفيق الحبالي لابد أن يكون للصحفي والإعلامي أو الذي يعمل في هذا المجال خزين معلوماتي متكامل حتى يتمكن من خلالها كتابة الخبر بصيغة واضحة ومفهومة للقراء.وأضاف الحبالي ان الصحافة والإعلام تعد من المهن الكبيرة والرئيسية المهمة، كونها تناغم روح وعقل الأنسان عكس باقي المهن التي يمكن ان تناغم جسد الأنسان، لذلك نجد أن الصحفي والإعلامي لابد أن يكون لديه خزين معلومات يناغم روحية الإنسان.موضحاً على المدربين أن يمارسوا العمل الميداني الصحفي والإعلامي حتى يعززوا ما تعلموه نظرياً، حيث نجد عند بعض الأخوة كفاءات كبيرة ومعلومات واعية لكن تحتاج الى صقل من خلال التدريب العملي.

وقد اختتمت الورشة بالإجابة على عدد من الاستفسارات الخاصة بمواضيع المحاضرة ومناقشة بعض الجوانب الخاصة بالإمكانيات الصحفية والمهنية لنجاح العمل الصحفي.مصطفى صباح

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