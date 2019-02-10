2019/02/10 | 20:01

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السعودية تنوي بناء مدينة رياضية متكاملة في العراق

متابعة -

كلمة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية يوم الأحد انها قد

تحول الملعب الذي اهدته الى العراق الى مدينة رياضية

متكاملة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، السفير

السعودي عبد العزيز الشمري مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد

رياض، بحضور اللجنة المشرفة على تشييد الملعب.

وقال رئيس اللجنة المشرفة عبد الرحمن حمد خلال المؤتمر، إن "اللجنة

تدرس تحويل الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة، كما بدأت أولى خطواتها

مع الحكومة العراقية لبناء الملعب الذي أهداه الملك السعودي سلمان

بن عبد العزيز للعراق".

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