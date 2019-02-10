2019/02/10 | 20:01

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بالصور: العتبة العلوية تطلق حملة لتأهيل "مقاعد دراسية" في الديوانية و واسط

بغداد -

كلمة

أعلنت شعبة المتطوعين في العتبة العلوية انطلاق حملة لتأهيل

المقاعد الدراسية لعدد من المدارس في محافظتي الديوانية و

واسط.

وقال مسؤول الشعبة أحمد الزوركاني في تصريح تابعه موقع كلمة

الإخباري إن "برنامج تأهيل وإدامة المقاعد الدراسية يأتي

ضمن توجيهات الأمانة العامة لدعم المشاريع التطوعية التي تبادر عدد

من المؤسسات والفرق التطوعية الشبابية لتأهيل المدارس في مختلف

محافظات العراق".

وأشار الزوركاني الى أن "الحملتين تم المباشرة بهما بالتعاون

والتنسيق مع مؤسستي السيدة رقية في الديوانية، ومؤسسة العروة الوثقى

في واسط".

وأكد أن الحملتين الجديدتين جاءتا بعد الحملات السابقة والتي

تم تنفيذها في البصرة والنجف والناصرية.

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