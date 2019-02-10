الخطوط الجوية تصدر توضيحاً بشأن مسافرين علقوا في مطار اربيل

2019/02/10 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، توضيحا بشأن مسافرين علقوا في مطار اربيل ،

بعد قدومهم من دمشق.

وقال

إعلام الشركة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “بعض الإعلاميين

عرضوا مناشدة لمسافرين متأخرين في مطار أربيل بعد قدومهم من دمشق وتعذر هبوطهم في مطار

النجف بسبب سوء الأحوال الجوية”، مبينا أن “شركة الخطوط الجوية العراقية

لا يوجد لديها خط طيران مع دمشق، والطائرة تعود لشركة طيران أخرى”.

وأضاف،

أنه “انطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا الكبير على تقديم مختلف الخدمات للمسافرين الكرام

وفي كل مكان، عملنا ما بوسعنا من أجل الاسراع بإعادة المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة”،

مؤكدا أن “الطائرة قد اقلعت من مطار اربيل الدولي عند الساعة السادسة مساء”.

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