النجف يتعادل مع الشرطة في دوري الكرة الممتاز

2019/02/10 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

اجبر

فريق النجف، مضيفه الشرطة على التعادل 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب

الشعب الدولي لحساب الجولة الـ16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

الضيوف

افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسين سلمان في الدقيقة 26، لكن فريق القيثارة

الخضراء عدل الكفة في الدقيقة 63 عن طريق المحترف النيجيري معروف يوسف.

التعادل

ابقى الشرطة في صدارة الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما وضع النجف في المركز الـ11 برصيد

18 نقطة.

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