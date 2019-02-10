2019/02/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..محافظ الأنبار يلغي تكليف العيثاوي بمهام المتحدث بإسم مكتب شؤون عشائر المحافظة

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