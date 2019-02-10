الحلبوسي لنظيريه الكويتي والسعودي: ضرورة تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالعراق

2019/02/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال لقائه نظيريه الكويتي مرزوق علي الغانم، والسعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأحد، ضرورة تشجيع المستثمرين على الاستثمار في

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