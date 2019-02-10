جنايات ذي قار تصدر حكمين بالسجن والغرامة بحق تاجري مخدرات

2019/02/10 | 20:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اصدرت محكمة جنايات ذي قار اليوم حكمين بالسجن والغرامة المالية بحق تاجري مخدرات من مدينتي الجبايش والناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اصدرت محكمة جنايات ذي قار اليوم حكمين بالسجن والغرامة المالية بحق تاجري مخدرات من مدينتي الجبايش والناصرية .وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لعشر سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة بقصد المتاجرة في قضاء الجبايش .واضاف ان المحكمة أصدرت حكماً آخر بالسجن لخمس سنوات وشهر واحد وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في قضاء الناصرية .

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