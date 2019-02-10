2019/02/10 | 20:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصافي الجنوب: مساعٍ وزارية لتطوير قطاع التصفية خاصة في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LKG9TMN6C6A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصافي الجنوب: مساعٍ وزارية لتطوير قطاع التصفية خاصة في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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