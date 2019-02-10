اندلاع حريق بمنزل شرقي بغداد

2019/02/10 | 20:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، اتمام عمليات نصب كاميرات مراقبة في ثلاثة مناطق، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الاحد، أن القوات التركية قتلت 419 مدنيا سوريا منذ "انطلاقة الثورة السورية" بينهم 75 طفلا، و38 امرأة.

وأشار المرصد إلى فقدان نحو 12 مدنيا سوريا على الحدود السورية – التركية، خ

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر في قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن سبب إعادة نقاط التفتيش في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة، الى مكانها بعد ساعات قليلة من رفعها.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عدد نقاط التفتيش والمرابطات الامن

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