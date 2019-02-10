اللواء الثامن : لم نتوقف عن رفع سيطرة الكاظمية بل حولناها الى مرابطات ” مصور “

2019/02/10 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 10 شباط/ فبراير: تعقيبا على ما تناقتله مواقع التواصل بمزيد من الاستهجان بشأن رفع الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش لـمداخل مدينة الكاظمية لـساعاتٍ قليلة ومن ثم إعادة نقاط التفتيش، والعمل بـإجراءات الدخول السابقة، من دون الكشف عن الأسباب ، أعلن اللواء الثامن في الشرطة الاتحادية، الاحد، ” عدم توقف رفع السيطرات من مدينة الكاظمية، وانما تحويلها الى مرابطات” .

وتابع مسؤول علاقات اللواء “ليس هناك ايقاف لرفع السيطرات، ولكن لدينا خطة لتحويل السيطرات الى مرابطات واليوم اكملنا الاجراءات وسنباشر ليلا برفع السيطرات” على حد وصفه .

يشار الى ان مديرية المرور العامة كانت قد أعلنت، في وقت سابق عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الكاظمية في بغداد.



انتهى اح

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