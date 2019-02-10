حسن العلوي : تسقيط الوزراء سيبدأ مع الفصل التشريعي المقبل للاطاحة بحكومة عبد المهدي

2019/02/10 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 10 شباط/ فبراير: فجر النائب السابق حسن العلوي، الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف ، إن “صراعات الكتل السياسية داخل مجلس النواب ستبرز للساحة بشكل علني خلال الفصل التشريعي المقبل”.



وتابع العلوي ، ان “كل كتلة سياسية ستطيح بوزير ندها من الكتلة الأخرى وان المحاولات للإطاحة بالوزراء من خلال الاستجوابات والإقالات ستبدأ خلال الفترة المقبلة”مضيفا ، ان ”الغرض من تلك المحاولات هي تعطيل وتعويق حكومة عبد المهدي وكل ذلك مرده الى عدم تبنيه من قبل كتلة سياسية وفرضه كخيار توافق”.



انتهى اح

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