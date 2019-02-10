هام بالتفاصيل العامري يشن ه(جوما قويا و حادا على التواجد الاميركي في العراق

2019/02/10 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية شن اليوم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ، هج(وما حادا على التواجد الأميركي في العراق، لافتا إلى أن ما يذكر عن انتشار وتجوال بين المدن لهذه القوات كله “شائعات”.حيث كشف العامري في كلمة له خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة بدر فرع ديالى اليوم “القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في …

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